Sie haben die sportliche Leistung ihrer Vorfahren und Vorgänger stets geachtet und halten die Tradition bis heute hoch: Die Kegelbrüder des Kegelclubs „1a“ konnten am vergangenen Samstag das bereits 130-jährige Bestehen ihres Klubs feiern.

Bereits seit 70 Jahren trifft sich der Kegelclub bis heute einmal in der Woche in der Gaststätte Bertlings Pütt. Die Kegelbrüder legen dabei nicht nur großen Wert auf die Geselligkeit, sondern auch auf ein sportlich ambitioniertes Verhalten auf der Kegelbahn. Regelmäßig unternehmen die Herren vom Klub „1a“ auch Kegel- und Radtouren.

Zu ihrem Jubiläum am Samstag ließen sie keinen Zweifel daran, dass der Kegelclub auch in Zukunft noch so manches Jubiläum feiern wird.