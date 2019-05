„Tolle, perfekte Organisation“ – mit diesen Worten stieß Volksbank-Vorstand Dietmar Dertwinkel am Samstagmorgen auf die Eröffnung der 15. Grevener Baumesse an. In Anbetracht des kleinen Jubiläums nutzte Dertwinkel, sich den prägendsten Entwicklungen in der Baubranche einmal näher zu widmen: „Wettbewerb in der Baubranche gab es bis in die 1960er Jahre überhaupt nicht. Wir hatten eine reine Mangelwirtschaft. In den 1960er Jahren kam dann der Produktwettbewerb auf, es gab Produktvarianten.“

Vielfalt, Qualität und Preis seien fortan die Erfolgsgaranten gewesen. „In den 1990er Jahren gab es dann den Leistungswettbewerb“, Service und Kundenfreundlichkeit seien immer wichtiger geworden. Dertwinkel: „Und nun, glauben wir, kommt eine Wettbewerbsart auf uns zu, die nennen wir Wahrnehmungswettbewerb. Im Rahmen von Internet und Digitalisierung sind Waren und Dienstleistungen jederzeit, überall und in absoluter unbegrenzter Menge vorhanden und verfügbar.“ Deshalb, so Dertwinkel weiter, werde in Zukunft der Zugang zum Kunden ausschlaggebend sein.

Doch bei aller Vernetzung dürfe man die Faktoren von einst nicht aus den Augen verlieren, so der Finanzfachmann, der die Baumesse als hervorragendes Instrument lobte. Neben dem Kontakt zum Kunden seinen Qualität, Service und letztlich der Preis unverändert entscheidend bei der Realisierung individueller Bauvorhaben jeder Art.

Umso positiver sei es deshalb, dass so viele hiesige Betriebe die Baumesse als echte Adresse für sich erkannt haben, wie auch Bürgermeister Peter Vennemeyer lobte. Er zeigte sich hoch erfreut über die immer wieder gute Resonanz: „Die Baumesse findet in diesem Jahr mit unvermindertem Erfolg und auch großem Interesse statt.“ Nicht mehr nur für Grevener, sondern auch für Baufachleute und Bauherren aus Münster und der Region werde die Messe immer mehr zu einem festen Termin im Kalender.