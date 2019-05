Wenn aus einer Schule eine Kita wird

Man schrieb das Jahr 1969. Nur wenige Jahre zuvor war die neue Gimbter Volksschule gebaut worden, doch wurde der Schulbetrieb dort im Sommer 1968 eingestellt. So ergab sich nun die Gelegenheit, in einem Teil der Schule einen Kindergarten zu errichten. Träger des Kindergarten ist seit dieser Zeit die Katholische Pfarrgemeinde St. Johannes Baptist zu Gimbte, auch wenn das Gebäude als solches im Zuge der Gebietsreform im Jahre 1975 an die Stadt Greven überging.

50 Jahre ist die Gründung des Kindergarten St. Marien in Gimbte nun her – also ein Grund zum feiern. Der Kindergarten lud hierzu ein und die Gimbter kamen am Sonntag nach der Messe zum Gratulieren und nicht auch zuletzt, um die derzeitige Leiterin, Anja Riches, und ihrem Team für die gute Arbeit zu danken.

Den Beginn der Feierlichkeiten bildete ein Familiengottesdienst mit Pastor Martin H. Thiele in der Gimbter Pfarrkirche, welcher von den Erzieherinnen und Kindergartenkindern gestaltet wurde. Nach dem Gottesdienst ging es gemeinschaftlich zum Kindergarten. Den offiziellen Worten, unter anderem vom Ersten Beigeordneten der Stadt Greven, Cosimo Palomba, und Gratulanten folgte ein Familienfest vor und in dem Kindergarten. Sicherlich kamen bei vielen Besuchern auch Erinnerungen hoch, waren sie doch selbst vor vielen Jahren selbst hier, in dem Jahr 2015 erweiterten Kindergarten, zu Gast.

Für die Kinder gab es zahlreiche Spielmöglichkeiten – zwei Hüpfburgen, eine Rollenbahn – und das Büchereiteam überreichte zwölf Leseanfängern den „Büchereiführerschein“.

Wie immer in Gimbte, packten alle Vereine, Organisationen, Eltern und viele Dorfbewohner tatkräftig mit an. Der Schützenverein stellte Zelte und Fahnen zur Verfügung, die Feuerwehr die Technik, der Sportverein stellte eine Torwand und sorgte fürs leibliche Wohl. Musikalisch wurde das Jubiläum durch das Blasorchester der Freiwilligen Feuerwehr und dem Shantychor Gimbte begleitet. Kirchenvorstand und Pfarrgemeinderat übernahmen den Sektempfang, das Büchereiteam half beim Kuchenverkauf.

Bei Kaffee und Kuchen klang das Fest am Nachmittag mit vielen positiven Eindrücken aus.

Bleibt die Frage, ob die Gimbter sich zeitnah auf ein neues Kindergartengebäude freuen dürfen, denn die Nachfrage hierfür ist nicht zuletzt auf Grund der Top-Leitung und der wachsenden Anzahl an zu betreuenden Kindern gegeben.