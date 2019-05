Deitermann: Nicht pleite, aber sauer

So richtig überrascht ist Markus Deitermann ob der Frage nicht. Denn auch er kennt die Gerüchte, die schon länger die Runde machen. „Am Emstor geht es nicht weiter, der Deitermann ist pleite“, wird gemunkelt. Gemeint ist das große Wohn- und Geschäftshaus im Eckbereich Nordwalder zur Emsdettener Straße. Aber: Pleite sei er nicht, versichert Deitermann. Er hatte und habe nur mit einigen Unbilden zu kämpfen.

Konkret seien es die Probleme, die auch andere Bauherren kennen. „Die Handwerker wissen vor lauter Arbeit nicht wohin. Sie wollen mit zehn Leuten kommen, erscheinen aber nur zu zweit“, erklärt Deitermann. Deswegen, und wegen einiger Differenzen mit der Stadtverwaltung sei es zu Verzögerungen gekommen. „Aber in rund sechs Wochen ist alles fertig“, versichert der Investor und Geschäftsführer der „Delou 1. Beteiligungs GmbH“.

Und dann kann man selbst am Telefon bemerken, wie dem Unternehmer der Kamm anschwillt. „Hier in Greven werden einem nur noch Knüppel zwischen die Beine geworfen“, erzählt er und erinnert an früher. „Als der Herr Anthes noch im Bauamt im Dienst war, ging das einfacher.“ Da sei es bei Unstimmigkeiten normal gewesen, dass man miteinander gesprochen und so die Probleme gelöst habe. „Heute findet keine Kommunikation mehr statt, da kommen sofort Drohungen per Mail oder Brief.“

Für ihn sei deshalb klar, dass das Emstor-Projekt für ihn das letzte in Greven gewesen sei. Auch über den Bau eines Wohn- und Geschäftshauses an der oberen Marktstraße neben dem alten Fachwerkhaus – die betreffenden Immobilien hat Deitermann gekauft – will er nicht mehr nachdenken. „Ich engagier mich lieber in anderen Kommunen, da läuft die Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung deutlich besser“, verdeutlicht Deitermann. Aktuell habe er Projekte in Münster, Rheine, Wermelskirchen und Porta Westfalica. „Da läuft das deutlich besser. In Greven habe ich wirklich keine Lust mehr, etwas Neues zu machen.“

Die Stadtverwaltung stellt die Situation anders dar. „Unsere Bauordnung muss dafür Sorge tragen, dass die gesetzlichen Baubestimmungen eingehalten werden“, erklärte Wolfgang Jung , Pressesprecher der Stadtverwaltung. Das sei keine unbotmäßige Schikane gegen Bauherren und Investoren, sondern es gehe darum, dass die Menschen, die später in den Gebäuden wohnen und arbeiten, vor gesundheitsgefährdenden Baumängeln geschützt würden. „Und wenn trotz freundlicher Erinnerungen durch unsere Bauordnung Mängel nicht oder nur zögerlich abgestellt werden, wenn notwendige Dokumente und Unterschriften durch Bauherren und Investoren nicht beigebracht werden, dann muss die Bauordnung auch schon mal deutlicher werden“, so Jung weiter.

Würden Investoren und Bauherren die Unterlagen, die in jedem Bauordnungsverfahren vorzulegen sind, immer rechtzeitig und ohne mehrmalige Mahnung bei der Bauordnung einreichen, dann könnte der Verwaltung eine Menge Arbeit erspart werden und Bauvorhaben könnten im Sinne aller Beteiligten so zügig wie möglich bearbeitet und genehmigt werden. „Leider reagieren aber manche Investoren häufig nur auf mehrmalige Aufforderungen und die Androhung rechtlicher Schritte, und das ist auch aus Sicht der Bauordnung extrem ärgerlich“, so Jung weiter.

Unstimmigkeiten gab es übrigens beim Emstor auch wegen der Pläne, in einem der Geschäftslokale im Erdgeschoss ein Wettbüro anzusiedeln. „Das war im Gespräch, wurde von der Stadtverwaltung aufgrund der Nähe zu Kindergarten und Schule aber abgelehnt“, bestätigte Deitermann. Aktuell seien ein Versicherungsbüro und ein Hundesalon als Nutzer im Gespräch. „Vier Ladenlokale stehen noch zum Verkauf oder können angemietet werden.“