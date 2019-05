Sie hoffen auf viele Nachahmer

Susanne Weiser hat selbst einen Hund. Und Kinder, die das Pättchen durch die Obstwiese nutzen, um zur Grundschule zu gelangen. Von verdreckten und übel riechenden Schuhen der Kinder kann sie ein Lied singen. Also sagte sie sofort „Ja“, als sie von Marion Poppe gefragt wurde. Ja heißt: Susanne Weiser wird künftig ein Auge auf den Hundekotbeutel-Spender haben und regelmäßig neue Beutel nachfüllen.

Der Spender steht an der Wiese zwischen Grundschule und Schwester-Gerlande-Straße. Bezahlt von der Fraktion Reckenfeld direkt, installiert von Georg Knorr . Spender und Mülleimer wurden separat geliefert, Knorr hat beides an eine robuste Stange angebracht und diese mit Blitzbeton im Boden verankert.

Ein einzelner Spender ist natürlich nur ein Tropfen auf den heißen Stein, das weiß auch Ernst Reiling . Aber es ist immerhin mehr als nichts. „Einer muss ja anfangen. Wir hoffen auf viele Nachahmer“, sagt er. „Ich bin sicher, dass da was kommt.“ Und wie zur Bestätigung kommt während es Aufbaus – der Beton ist noch nicht mal getrocknet – eine Anwohnerin vorbei und lässt 50 Euro springen. „Für den nächsten.“

Auch Georg Knorr ist von der Idee begeistert und überlegt schon, wo er in seinem Viertel einen solchen Spender installieren könnte. „So etwas gibt es doch in vielen anderen Städten. Nur bei uns nicht.“ Auch in seinem Wohnumfeld kennt er Hundehalter, die mit dem Vierbeiner Gassi gehen und sich auf gut Deutsch einen Scheißdreck um die Hinterlassenschaften kümmern.

Der Kotbeutel-Spender mit integrierten Mülleimer kann die Antwort sein. „Sehr gut“, ruft eine Passantin den Initiatoren während des Montageinsatzes zu. Sie selbst führt ihren Hund gerade aus, in der rechten Hand die Leine, in der linken einen gelben Kotbeutel.

Die Exemplare im Spender sind schwarz, es sind jene, die auch im „Kleinen Rathaus“ an der Grevener Landstraße erhältlich sind.

Die Farbe spielt keine Rolle, entscheidend ist, dass sie genutzt werden. Dass das nötig ist, steht für alle außer Frage. Marion Poppe deutet auf einige Hundehaufen nur einen Meter entfernt. „Alles voll“, sagt sie und lässt den Blick schweifen. „Hier finden sie das überall.“ Unangenehm für alle, die dort lang gehen. Und vor allem für die vielen Kinder, die die Wiese queren, um zur Schule zu kommen oder nachmittags wieder zurück.

Was die Fraktion investiert hat? „250 Euro und einen Kasten Bier“, sagt Reiling schmunzelnd. Welche Sorte – das muss noch besprochen werden. Dass Reiling und seine Mitstreiter den Betrag aus eigenen Mitteln finanzieren, ist auch eine Reaktion auf nicht erfolgreiche Anträge der Fraktion mit dem Ziel, die Stadt zum Aufstellen solcher Einrichtungen zu bewegen. Nun wollten Reiling und Co. einfach nicht länger warten – und wurden selbst aktiv.

Eine noch ungeklärte Frage ist, wer den Mülleimer künftig leert. Reiling will das Gespräch mit der Stadt suchen (die im übrigen grünes Licht für das Aufstellen gab) und ist guter Hoffnung, dass städtische Mitarbeiter die Aufgabe übernehmen.