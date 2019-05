Hunde kennen keine Schubladen

Ein Leckerli auf den Löffel und ab! Einmal durch die Halle und wieder zurück, dann ist der nächste dran. Natürlich nur, wenn die wertvolle Fracht unterwegs nicht verloren geht. Und was gibt es für den Gewinner dieser Eierlauf-ähnlichen Übung? Das Kind darf Krümel als erstes füttern. Krümel ist ein Therapiehund und heute mit Frauchen und Coach Simone Steltenkamp in der Kita. Später kommt auch noch Sissi dazu, die Hündin mit dem kaiserlichen Namen. „Da ist der Name Programm“, sagt die Halterin augenzwinkernd über die Hundedame.

Sie haben ihre ganz eigenen Tricks, die Pädagogen. Lassen sie Kinder etwas lernen, ohne dass die das überhaupt mitbekommen. Bei der Balance-Übung zum Beispiel wird die Motorik geschult. In anderen Übungseinheiten geht es sehr viel um die Wahrnehmung.

„Wir nutzen die Hunde als Medium und als Schnittstelle. Ein Hund baut eine Brücke“, sagt Martina Huiskes-Bela , Erzieherin in der Kita Villa Kunterbunt. „Auch ein etwas lebhafteres Kind kann in der Gegenwart eines Hundes sehr ruhig werden“, ergänzt Simone Steltenkamp. Insofern sei die Arbeit mit Hunden wunderbar geeignet, an den Sozialkompetenzen zu arbeiten. Die Kinder lernen wahrzunehmen, wie es dem Hund, und wie es dem Kind selbst dabei geht. Daraus erwächst fast automatisch Rücksichtnahme. Die Kinder übernehmen Verantwortung und lernen, achtsam mit sich und ihrer Umwelt umzugehen.

„Ein Hund ist auch nicht wertend, er kennt keine Schubladen“, sagt Huiskes-Bela. Das habe eine „korrigierende Wirkung“, auch und gerade bei Kindern, denen es mitunter an Wertschätzung mangelt. „Die Kinder genießen das. Das ist eine ganz besondere Zeit“, sagt die Erzieherin über die wöchentlichen Gruppenstunden. Je eine Jungen- und eine Mädchengruppe bekommen einmal die Woche tierischen Besuch, zehn Wochen lang. „Ich könnte auch 100 Stunden machen. Wir reißen hier nur an“, sagt die Hundefachfrau. Aber natürlich hat das Projekt Grenzen, auch finanzielle.

Sie setzt vor allem auf eine Langzeitwirkung. „Ich glaube ganz fest daran, dass das positive Spuren bei den Kindern hinterlässt.“ Neben kognitiven und motorischen Fähigkeiten, die auf spielerische Weise geschult werden, geht es der Heilpädagogin mit eigener Praxis vor allem um das Thema Selbstbewusstsein. „Die Kinder lernen hier, mit einem Hund umzugehen, etwa ihn zu führen. Das wirkt sich natürlich aufs Selbstwertgefühl aus. Wenn ein so kleiner Pimpf das schafft mit einem so großen Hund, dann ist das schon eine Hausnummer.“

Und wenn die Kinder mit den Hunden kleine Kunststücke vollführen, lernen sie: ich kann das, ich schaffe das. „Man sieht es an der Körperhaltung, dass die Kinder dann ganz groß werden“, sagt Simone Steltenkamp. „Das ist so wertvoll, dass die Kinder bestätigt werden“, ergänzt Martina Huiskes-Bela.

Nicht nur die einzelnen Kinder profitieren, sondern die ganze Gruppe. Auch weil bei einigen Übungen – etwa, wenn die Hunde Hindernisse überwinden sollen – die Kinder zusammenarbeiten müssen. Und die Sozialkompetenzen – Achtsamkeit, Aufmerksamkeit für das Befinden der anderen, zur Ruhe kommen, wenn es die Situation erfordert – kommen natürlich auch dem Miteinander zu Gute. „In manchen Kindergärten höre ich: Das merkt man sofort, wenn Du mal vier Wochen nicht da warst“, sagt Simone Steltenkamp.