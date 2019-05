Bei einem Unfall wurden am Sonntagabend gegen 18.28 Uhr auf der Autobahn 31 neun Personen verletzt, darunter eine Frau aus Greven.

Eine 31-jährige Frau aus Wuppertal musste ihren Wagen am Autobahndreieck Bottrop in Richtung Bottrop bis zum Stillstand abbremsen. Ein nachfolgender 53-jähriger Dürener und ein 27-jähriger Borkener bremsten ebenfalls voll ab, ein 38-jähriger Düsseldorfer und eine 24-jährige Grevenerin bemerkten ersten Erkenntnissen zufolge das Stauende zu spät und fuhren auf.

Durch den Aufprall wurden die fünf Fahrzeuge ineinander geschoben. Bis auf die 31-Jährige verletzten sich die Fahrzeugführer alle leicht. Ebenso die zwei, fünf und 38 Jahre alten Beifahrer des 38-Jährigen, ein 22-Jähriger in dem Auto des Borkeners und eine 51-jährige Mitfahrerin des 53-Jährigen.

Rettungskräfte brachten die neun Verletzten in Krankenhäuser. An den Pkw entstand Sachschaden in Höhe von rund 72 500 Euro.