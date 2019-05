Austausch mit den Niederlanden

Greven -

„Das Schulsystem unterscheidet sich zum Teil schon sehr. Uns ist zum Beispiel aufgefallen, dass es in den Niederlanden keine festen Klassenräume gibt“, sagt Mats Kemper. Der Neuntklässler der Nelson-Mandela-Gesamtschule muss es wissen: Er verbrachte im Oktober eine knappe Woche in Gouda. Zehn Jungen und Mädchen des Wahlpflichtkurses Niederländisch nahmen an dem Austausch teil. In der vergangenen Woche stand der Gegenbesuch aus Holland auf dem Programm. Die niederländischen Schüler waren – genau wie zuvor die deutschen – in Gastfamilien untergebracht. Unter anderem gab es einen Ausflug nach Dortmund und natürlich eine Stadterkundung in Greven, etwa halb so groß wie Gouda. „Das Wochenende wurde dann in den Familien verbracht“, sagt Milena Naendorf-Horstmann. Man habe vorher ein paar Angaben über sich machen müssen, etwa zu Hobbys, und dann wurden Austausch-„Paare“ gebildet.