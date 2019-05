Kein Talent unentdeckt lassen

GrevenDie Nelson-Mandela-Gesamtschule und die „Hermann Biederlack GmbH + Co. KG“ in Greven sind offizielle Kooperationspartner im Projekt „Partnerschaft Schule-Betrieb“ der Industrie- und Handelskammer (IHK) Nord Westfalen. Vertreter von Unternehmen und Schule unterzeichneten eine entsprechende Vereinbarung. Damit steigt die Zahl der Kooperationen im Kreis Steinfurt auf 97. Für die Nelson-Mandela-Gesamtschule ist es die dritte Partnerschaft mit einem Unternehmen in der IHK-Initiative.