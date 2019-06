Konzert in St. Martinus

Greven -

Ein bisschen war es so, als würde die Zeit anhalten. Im hektischen Alltag, nach der Gartenarbeit, vor dem Familienbesuch. Am Samstagabend brachte das Konzert der Musikerinnen Diana Jeß und Birke Licht in der St. Martinuskirche die Gäste zum Nachdenken und Träumen.