Dr. Frank Bröckling vom Büro „planinvent“ blickte noch einmal zurück auf die intensive und erfolgreiche Arbeit an dem Konzept. Insgesamt 17 Projektideen für die zukünftige Entwicklung Gimbtes wurden sehr konkret ausgearbeitet. Weitere 18 Vorschläge warten noch in einer sogenannten „Ideenbox“ auf eine Konkretisierung. Für die Umsetzung mehrerer Projektideen gibt es Aussicht auf eine öffentliche Förderung. Die Stadt Greven hat hierzu bereits Gespräche mit der Bezirksregierung Münster geführt.

Acht Paten berichteten in der Veranstaltung über ihre Projekte und den aktuellen Stand der Dinge: Das Dorfgemeinschaftshaus, die Gimbte App, der Dorfladen, ein öffentliches W-Lan für das Jugendheim und den Dorfplatz, die Aufwertung des Jugendheimvorplatzes und die Arbeit der Integrationsbeauftragten für Zugezogene – all das sind vielversprechende DIEK-Projekte. Die Umsetzung einiger dieser Projekte wurde schon in Angriff genommen.

Der neu gegründete Bürgerverein „Wir sind Gimbte e.V.“ übernahm symbolisch den Staffelstab für die weitere Koordinierung der Umsetzung des DIEK. Er ist zentraler Ansprechpartner für die Gimbter Bevölkerung und steht in engem Austausch mit der Stadt Greven.