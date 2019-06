Auf der Generalversammlung hat die ReKaGe ihren langjährigen Präsidenten Thomas Hermes mit bewegenden Worten und einem großen Blumenstrauß in Vereinsfarben verabschiedet.

Doch niemals geht man so ganz. Er wurde zum Ehrenpräsident ernannt und bleibt dem Verein erhalten.

Schnell geklärt war die Nachfolge. Mit Thomas Winter steht ein erfahrener Karnevalist bereit, die ReKaGe in die Zukunft zu führen.

Bereits in der vergangenen Session konnten er und seine Frau Ulrike als Prinzenpaar der ReKaGe glänzen.

Voller Ideen und gut vorbereitet freut sich Thomas Winter auf die neue Session, die in diesem Jahr am 11.11. um 11.11 Uhr für alle Grevener Karnevalsvereine in Reckenfeld im Deutschen Haus startet.