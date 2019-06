„Wo spielt die Musik in eurem Leben eine Rolle?“ – so lautete die diesjährige Aufforderung an die Schüler der Grundschulen zum Malwettbewerb des 49. Internationalen Jugendwettbewerbes zum Thema „Musik bewegt“. Zur Preisverleihung lud die Volksbank alle beteiligten Kinder am Sonntagvormittag in das Ballenlager im GBS-Kulturzentrum ein.

Die Volksbank Greven hatte den Grundschulen in ihrem Geschäftsgebiet die entsprechenden Unterlagen zur Verfügung gestellt. Die Schülerinnen und Schüler aller neun Grundschulen griffen zu Pinsel und Farbstift und beteiligten sich auch in diesem Jahr an dem Wettbewerb.

Entstanden sind dabei fast 770 farbenfrohe Bilder, die im April von einer Jury, die sich aus den Lehrerinnen der beteiligten Grundschulen zusammensetzte, ausgewählt wurden.

Volksbank-Vorstand Andreas Hartmann begrüßte die anwesenden Jurymitglieder und eine große Schar von Kindern, die sich am Malwettbewerb beteiligt haben, mit ihren Familien. Außerdem begrüßte er den Kinderliedermacher Klaus Foitzek, der mit seinem Programm „So klingt mein Tag“ für kurzweilige Unterhaltung sorgte.

Die Sieger auf der Ortsebene erhielten als ersten Preis ein Speedminton-Spiel und als zweiten Preis ein Badminton-Set, der dritte Preis war ein Beach-Game-Set. Die vierten Preisträger bekamen ein Beach-Ball-Spiel. Schon zur Begrüßung erhielt jeder Teilnehmer einen Trostpreis.

Zum Abschluss begeisterte Klaus Foitzek mit seinem Programm und lud zum Mitsingen ein.