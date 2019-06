Wer gerne singt und seine Stimme einmal in einer großen Chorgemeinschaft einbringen möchte, ist herzlich eingeladen, beim Projektchor mitzumachen.

Die erste Probe findet am Donnerstag, 13. Juni, von 19.45 bis 21 Uhr im evangelischen Gemeindehaus am Moorweg 14 in Reckenfeld statt. Weitere Termine sind: Mittwoch, 19. und Donnerstag, 27. Juni, Donnerstag, 04. Juli, und am Ende der Sommerferien am Donnerstag, 22. und 29. August.

Bei der Generalprobe, die am Freitag, 30. August, ab 17 Uhr in der Erlöserkirche Reckenfeld stattfindet, wird zusammen mit den Kinderchören gesungen.

Chorleiterin Uta Rodenberg freut sich auf die Probenabende mit dem Projektchor. Denn: Singen in Gemeinschaft macht Spaß. Und das Programm wird bunt: Vom Kanon bis zum vierstimmig gesungenen neuen geistlichen Lied und Gospel ist alles dabei – mal schwungvoll, mal besinnlich und unter die Haut gehend. Für jeden Geschmack ist etwas dabei.

Weitere Auskünfte über: uta.rodenberg@m-einegemeinde.de.