Referent ist Dr. Frank Koch von der Energieagentur NRW, ein ausgewiesener Experte des Themas. Wichtig: Der Termin findet statt am Dienstag, 9. Juli, um 19 Uhr im Bürgerhaus Saerbeck, die ursprüngliche Planung musste aus zeitlichen Gründen auf diesen Tag verschoben werden. Um besser planen zu können, bitten die Organisatoren um eine Anmeldung per Mail, entweder an Dieter.ruhe@bur-energie.de oder an Stefan.niestegge@web.de. Die Veranstaltung ist kostenlos.