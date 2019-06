Wenn der Vorhang aufgeht, gibt’s nur noch Champagner. So ist das im französischen Nachtleben, das es am Samstagabend wie auch immer nach Reckenfeld geschafft hat. „Ein Käfig voller Narren“ (La cage aux folles, so das Original von 1973) feiert Freilichtbühnen-Premiere – und zwar eine, von der mehr übrig bleibt als eine abgerissene Eintrittskarte. Aber dazu später mehr.

Erst mal: Bonsoir, bonsoir, machen wir den Käfig doch mal vorsichtig auf: „Wir! Sind! Was! Wir! Sind!“ – die Cagelles begrüßen das Publikum im aufreizenden Staccato, mit Bisous, Peitschenhieben, und ganz viel schlüpfrigem Wirrwarr. Manfred Hagemann spielt Georges, den Chef dieses grellen Ladens. Und Thomas Wieschebrock die etwas gealterte Verwandlungskünstlerin Zaza, die eigentlich Albin heißt – und mit Georges seit Ewigkeiten zusammenlebt. Georges allerdings hatte mal ein heterosexuelles Abenteuer. Das Abenteuer ist jetzt 24, heißt Jean-Michel ( Niklas Bieling ) und bandelt nicht nur mit der schönen Anne Dindon (Jule Hopkins) an – sondern will sie gleich heiraten: „Hochzeit – was haben wir bloß falsch gemacht?“, fragt Georges.

Witz, Musik und Botschaft: „Ein Käfig voller Narren" feiert Freilichtbühnen-Premiere

Aber noch schlimmer: Papa Dindon alias Stefan Erdmann ist Chef der TFM (Partei für Tradition, Familie und Moral) – trockene Bemerkung der bunten Runde: „Tja, da ist doch von allem was dabei.“ Nur halt nix von dem, was sie hier bieten könnten – auf dem ersten Blick zumindest. Und deshalb muss alles Auffällige weg, bevor der Schwiegervater in spe zu Besuch kommt: Okay, die sich räkelnde dralle Madame an der Wand mal schnell durch ein Kruzifix ersetzen – pas de problème! Doch die eigentliche dralle „Madame“ sitzt ja auf der Couch – deshalb bleibt ihnen scheinbar keine Wahl: Albin soll raus.

„Nur für eine Nacht“, fleht Jean-Michel. Doch Moment mal: Wer hat denn immer geduldig zugehört, die Wäsche gemacht und sich fernab des Glamours stundenlang um Jean-Michels Hausaufgaben gekümmert? Und wer wandelt sich für den Besuch der Dindons sogar – obschon mit eher unterdurchschnittlichem Erfolg – zum breitbeinigen Proll-Onkel Albert? Genau der – respektive die! Ja, und wo ist Jean-Michels leibliche Mutter denn eigentlich all die Jahre lang gewesen? „Sieh mal dorthin – einer der liebt Dich mehr“, Georges musikalische Mahnung an seinen Sohn, der Scheinwerfer dabei auf Albin, dem vor lauter Kränkung über seine geplante Ausquartierung die Schminkreste zerlaufen – einer der Aha-Momente der Inszenierung.

Hier tritt sie eindrücklich hervor: Die Botschaft, dass Äußeres nichts über innere Werte aussagt, dass man in der Familie zusammenhält und dass elterliche Liebe, ja Liebe generell nicht vom Geschlecht abhängt – Punkt.

Doch wer den erhobenen Zeigefinger fürchtet oder gar die moralische Brille – keine Panik: Denn so ein bisschen Humor für angeschickerte Damen-Kegelclubs mit mitgebrachten Käsehäppchen, so ein paar „Huuuuch!“-Momente und Griffe in die Klischee-Kiste – na klar, das gibt es auch zu erleben.

Ein Festival der billigen Gags allerdings zu keinem Zeitpunkt. Müssen wir nur noch klären, wann endlich Hape Kerkeling aus einem der schrillen Zaza-Kostüme springt. Und wie nach dem maximal chaotischen Rendezvous der Hochzeitsfamilien wohl die Sterne für ein Happy End stehen?

Nun, zum Finale sprühen die Flammen um den „La Cage“-Eingang und alle Lebenden und Liebenden: „Ergreif‘ den Augenblick / Die schönste Zeit ist heut‘“ – so, mehr wird aber nicht gespoilert! Die Zuschauer erheben sich, Rosen fliegen auf die Bühne – und beim Regie-Team Yvonne Grüner/Fiet Krause/Patric Sohrt kullern offenbar ein paar Tränen. Nach diesem Feuerwerk ist das noch erlaubter als sonst.