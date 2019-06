Der Haltepunkt (im offiziellen Sprachgebrauch ist es kein Bahnhof) soll endlich barrierefrei werden. Die Stadt hat sich bereit erklärt, die Bauplanung voranzutreiben und damit eine Aufgabe zu übernehmen, für die eigentlich die Bahn zuständig ist. Hintergrund: Der ZVM hatte angekündigt, die Planungskosten mit 80 Prozent zu bezuschussen, die Baukosten gar mit bis zu 90 Prozent. Die Stadt Greven geht nun also in Vorleistung, für die Planungskosten sind 125 000 Euro einkalkuliert, die letztlichen Baukosten stehen noch in den Sternen – ebenso der Termin für den Baustart.