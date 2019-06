Am Mittwoch, 19. Juni, geht es los mit dem Kranz- und Rosenbinden im Festzelt am Anglerheim. Beginn 19 Uhr. Um 19.30 Uhr ist Abmarsch von der Gaststätte „Siedlerklause“ aus zur Vogelbesichtigung und Vogelstange schmücken am Festzelt. An dem Abend findet auch erstmalig das vereinsinterne Medaillenschießen mit Luftgewehr an einem mobilen Schießstand am Festzelt statt.

Am Donnerstag folgt für die Senioren des Vereins ab 15 Uhr der traditionelle Seniorennachmittag mit einem bunten Programm und Kaffee, selbst gebackenem Kuchen und Schnittchen.

Weiter geht es am Freitag, 21. Juni, um 16.45 Uhr mit dem Antreten aller Mitglieder an der „Siedlerklause“. 17 Uhr ist Abmarsch zum König- und Kaiserschießen. Das Reckenfelder Blasorchester und der Spielmannszug „Einigkeit Greven“ werden während des Schießens ein Platzkonzert geben. Nach dem Schießen ist Ausklang auf dem Festzelt.

Am Samstag, 22. Juni, ist um 17 Uhr Antreten aller Mitglieder an der „Siedlerklause“ zur Begrüßung des Oberst. Um 17.30 Uhr Abmarsch zum Ehrenmal. Anschließend Marsch zum Festzelt. Dort beginnt um 18.30 Uhr die Abendmesse. Nach der Abendmesse findet vor dem Festzelt die Medaillenverleihung statt.

Nach der Begrüßung des Königs- und Kaiserpaars beginnt um 20 Uhr der gemeinsame Festball. Für eine gute Unterhaltung sorgt DJ Leon Holz.

Am Sonntag, 23. Juni, treten um 10.30 Uhr alle Mitglieder mit Frauen und Kinder an der Gaststätte „ Siedlerklause“ an zum Ausholen des Kaisers und der Kaiserin. Danach gemeinsamer Abmarsch zum Festzelt am Anglerheim. Anschließend Frühschoppen, Platzkonzert mit dem Spielmannszug Einigkeit Greven“, Kinder – und Jugendkönigsschießen sowie Kinderbelustigung und Kaffeetrinken. Von 14 bis 16 Uhr wird das Spielmobil der Abenteuerkiste die Kinder unterhalten. Der Sonntag klingt dann mit einem Dämmerschoppen aus.

Zum Abschluss findet am Montag, 24. Juni, der traditionelle Frühschoppen mit Drachenkönigin – und Fässchenschießen am Festzelt statt. Antreten ist um 9.30 Uhr an der „Siedlerklause“. Gegen 17 Uhr dann ein „trauriger“ Anlass. Das Schützenfest wird beerdigt.