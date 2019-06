Nachdem alle Vereinsmitglieder am Freitag den Festplatz mit den klassischen Krepprosen dekoriert und die Vögel begutachtet hatten, gelang es der im Spielmannszug aktiven Lizzy Suntrop am Samstag dann nach 74 Schuss Schrot den Junggesellenkönigsvogel abzuschießen. Die heute 17-Jährige war vor genau zehn Jahren bereits Kinderkönigin. Bei windigen Böen lieferten sich anschließend gleich drei Anwärter auf die Königs- bzw. Königinnenwürde bis zum Schluss einen nervenaufreibenden Kampf, den am Ende Mike Schäpermeier nach 144 Schuss Kleinkaliber und 40 Schuss Schrot für sich entschied.

Zu seiner Königin machte er Jeannine Hillenkötter, sowie Christian und Martina Hillenkötter und Günther und Beate Ohrmann zu seinen Nebengängern.

Nur alle drei Jahre schließt sich dann – wie in diesem Jahr – das Kaiserschießen an. Auch hier konnte der Verein viele willensstarke Anwärter verzeichnen. Doch nach einem kurzen, aber trefferreichem Schießen schaffte es hier Guido Langer mit nur 34 Schuss Schrott, den Vogel von der Stange zu holen. Zur Kaiserin nahm er seine Frau Sabine Bergschneider Langer. Thomas und Silke Ludwig sowie Mike und Sandra Schmitz dürfen ihn nun bis 2022 als Hofstaat begleiten.

Guido Langer organisierte zudem eine Tombola und eine Verlosung für den Schützenverein und konnte so einen tollen Gewinn von 1008 Euro für die Jugendarbeit im Verein erzielen.

Nach dem traditionellen Wecken am Sonntagmorgen und dem Kirchgang folgte ein kleines Platzkonzert des Spielmannszuges und des Kolping-Blasorchesters Saerbeck auf dem Marktplatz.

Auch der am Abend stattfindende Königs- und Kaiserball war wieder hervorragend besucht. Nach der ausgelassenen Feier endete das Schützenfest dann am Montag mit dem „Beerdigen“. Hier konnten sich Sebastian Sutthoff als Bierkönig und Annabell Thewes als Schnapsdrosselkönigin durchsetzen.

Den Orden für besondere Verdienste erhielt in diesem Jahr Günther Ohrmann. Zudem wurde Josef Winninghoff für 70 Jahre, Josef Kölker sen. für 65 Jahre, Erwin Herting für 60 Jahre, Reinhardt Pott für 40 Jahre, sowie Dieter Grautmann und Frank Vieth für 25 Jahre im Verein geehrt.