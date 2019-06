In Kooperation mit der Abenteuerkiste werden diverse Spielstationen und Aktionspunkte aufgebaut. So können sich die Kinder auf eine Riesenrutsche freuen, die bei dem sicher gutem Wetter als Wasserrutsche fungiert, aber auch als „normale“ Rutsche benutzt werden kann. Kinderschminken steht ebenfalls im Programm. Auf der Beachwiese werden eine Hüpfburg, ein aufblasbarer Kletterberg, Großspiele wie ein „Riesen-Vier gewinnt“ und diverse Wurfspiele aufgebaut. Kleine Feinschmecker können sich ihren eigenen Beach-Cocktail mischen, alkoholfrei versteht sich. Weitere Quizspiele und Aktionen rund um den Naturschutz in den Emsaue runden das Programm ab.