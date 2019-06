650 Plätze mehr in zehn Jahren

Greven -

Heute feiert die Kindertagesstätte St. Raphael an der Emsdettener Straße ihr 50-jähriges Bestehen. Morgen wird schon wieder ein neuer Kindergarten eröffnet, die Lernen fördern-Kita an der Eschstraße. Das ist dann der 25. Kindergarten in Greven. Eine Entwicklung, die noch vor ein paar Jahren so nicht absehbar war.