Und diese Bezeichnung hat sich das Mädchen aus Greven wahrlich verdient: Am 4. Oktober des vergangenen Jahres hatte sie durch ihr schnelles und zielstrebiges Handeln einer 80-jährigen Frau das Leben gerettet. „Du hast durch dein vorbildliches Verhalten Bürgerengagement und Zivilcourage in einer Notsituation bewiesen. Dabei hast du die Verantwortung übernommen, die eigentlich Erwachsene zu übernehmen haben“, lobte Regierungspräsidentin Dorothee Feller die Zwölfährige. Viele andere, die Lucia um Hilfe gebeten hatte, haben leider weggesehen.

Was war genau geschehen? Lucia war mit ihrem Hund Lilly gut einen halben Kilometer über den Ems-Deich in Greven gelaufen, als sie eine bewegungslose Frau im Fluss treiben sah. Geistesgegenwärtig rief die Schülerin per Handy ihren Vater an, der sich sofort aufs Fahrrad setzte. Während er einen Notruf absetzte und in das kalte Wasser der Ems stieg, um die Frau zu bergen, versuchte Lucia oben auf dem Deich, weitere Passanten zur Hilfe zu bewegen – vergeblich. Gut 15 Passanten habe sie regelrecht anschreien müssen, berichtete sie später, bis ein städtischer Mitarbeiter auf dem Weg zur Arbeit die Situation erkannte und Lucias Vater half, die bewegungslose Frau aus dem Fluss drei bis vier Meter ans Ufer zu ziehen.

Lucia rannte auf den Deich zurück und machte sich dem mit Blaulicht nahenden Rettungswagen durch heftiges Winken und Rufen bemerkbar, wodurch die Rettungssanitäter wertvolle Zeit gewannen. Die Sanitäter maßen bei der nicht mehr ansprechbaren Seniorin nur noch eine Körpertemperatur von 26,2 Grad Celsius. „Hättest du die Frau nicht gefunden und dich nicht sofort um Hilfe bemüht, wäre sie wohl zeitnah verstorben“, betonte Dorothee Feller bei der Belobigung in der Bezirksregierung Münster.

Neben Lucias Familie war auch Familienhund Lilly bei der Ehrung dabei. Auch Lilly sei eine kleine Heldin, denn ohne sie wäre Lucia an diesem Morgen wohl nicht dort spazieren gegangen, war man sich während der Feierstunde einig.

Die öffentliche Belobigung hatte Ministerpräsident Armin Laschet im Namen der Landesregierung und auf Vorschlag von Regierungspräsidentin Dorothee Feller ausgesprochen.

Außer der Urkunde überreichte die Regierungspräsidentin der jungen Heldin auch noch einen Gutschein für eine Eisdiele in Greven.