Am Wochenende des Dreifaltigkeits- und Dekanats-Caritas-Sonntags, 16. und 17. Juni, begrüßt die St.-Georg-Pfarrgemeinde in den Eucharistiefeiern Ingrid Aupke vom Caritasverband Emsdetten-Greven. Sie wird die Gottesdienste zum Thema „ Caritas - nah bei den Menschen“ mitgestalten, kündigt die Kirchengemeinde an. Die Kollekte in den Eucharistiefeiern ist für die Gemeinde-Caritas im Caritasverband bestimmt.

Die Wochenend-Gottesdienste der St.-Georg-Pfarrgemeinde finden während des Umbaus der Kirche Foto: Alfred Riese

Die Wochenend-Gottesdienste finden zum ersten Mal im großen Forum der Maximilian-Kolbe-Gesamtschule (MKG), Schulstraße statt. Die Kirche wird voraussichtlich bis Ostern 2020 wegen Umbaus geschlossen bleiben. Die Teilnahme an den Gottesdiensten im MKG-Forum ist barrierefrei möglich. Sie beginnen zu den gewohnten Zeiten am Samstag um 17 Uhr und am Sonntag um 8 sowie um 10 Uhr, dann als Abschluss-Eucharistiefeier der Erstkommunionkinder mit der Möglichkeit der Segnung religiöser Geschenke.