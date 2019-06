Dort führt die offizielle, innerörtliche Umleitung entlang, die durch die Sperrung der K53 nötig wurde. Die Sackgasse wurde per provisorischer Trasse durchfahrbar gemacht. Für Lkw jedoch ist sie tabu. „Das wird aber nicht eingehalten“, sagte Löschzugleiter Olaf Weiß im Bezirksausschuss. Im Gegenteil, das Verbot werde „regelmäßig missachtet“.

Hinzu komme, dass Autofahrer, die mit ihrem Pkw dort entlangen fahren, dies oft mit überhöhter Geschwindigkeit täten. Mehr noch: „Es wird gehupt, wir bekommen den Vogel gezeigt, wenn wir mit unseren Fahrzeugen rausfahren zu einer Übung“, so Weiß. Er regte eine Höhenbegrenzung an ähnlich jener an der Hembergener Brücke, um zumindest den Lkw-Verkehr aus der Straße rauszuhalten.

„Wir sind in Gesprächen mit den Firmen“, verdeutlichte Bürgermeister Peter Vennemeyer. „Das sind immer dieselben Pappenheimer. Die behaupten aber, sie fahren dort nicht lang.“ Wenn die Gespräche mit den Unternehmen erfolglos blieben, komme man nicht umhin, über andere, rigorose Lösungen nachzudenken. „Wir sind da dran“, sagte Vennemeyer. „Wir haben denen klipp und klar gesagt: Wenn das nicht klappt, müssen wir bauliche Maßnahmen ergreifen.“