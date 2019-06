„Mit Beginn der Dämmerung lassen wir uns am Feuer nieder und genießen die Abendstimmung“, erklärt die Initiatorin Tina Wiening: „Wir haben Songs zusammengestellt aus den vergangenen 30 Jahren, von den Beatles über Reinhard Mey bis hin zu Volksliedern. Jeder, der Spaß an akustischer Musik hat, ist herzlich zum Mitsingen, Mitsummen, Mitwippen oder einfach nur zum Zuhören eingeladen.“ Los geht es heute ab circa 21 Uhr, heißt es in der Presseinformation.