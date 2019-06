Von Januar bis Juni besuchten die interessierten Egeplastler den Inhouse-Unterricht regelmäßig an zwei Tagen in der Woche in einer Vormittags- und in einer Nachmittagsgruppe im „egeConference“. Dies ermöglichte den vornehmlich im gewerblichen Bereich tätigen Mitarbeitern, neben ihrer Wechselschicht im Betrieb am Unterricht teilzunehmen. Ziel war es laut Pressemitteilung des Unternehmens, die Deutschkenntnisse der Teilnehmer zu festigen und zu erweitern. Ihnen wurden übliche Umgangsformen vermittelt sowie Begrifflichkeiten, die sie bei ihrer täglichen Arbeit begleiten. Das Unternehmen „egeplast“ dankte allen Teilnehmern für ihr Engagement sowie den Lehrfachkräften der Volkshochschule Emsdetten-Greven für die professionelle Durchführung des Unterrichts.

Das seit über 110 Jahren im Kreis Steinfurt beheimatete Familienunternehmen „egeplast“ ist bekannt als Innovationsschmiede für Kunststoffrohrsysteme für Trinkwasser, Abwasser, Gas und Kabelschutz – für Kunden in über 40 Ländern. In Greven betreibt „egeplast“ das nach eigenen Angaben modernste und größte Kunststoff-Rohrwerk Europas mit Technologie- und Schulungszentrum. Herzstück der Unternehmenszentrale ist das „egeBistro“, wo abwechslungsreiches Frühstück sowie gesunde Mittagsmenüs angeboten werden – für die knapp 400 Mitarbeiter und für externe Gäste.

Aufgrund der großen Nachfrage in Zukunftsmärkten baut „egeplast“ die Kapazitäten am Standort in Greven erneut aus und plant hierfür zahlreiche Neueinstellungen. Das Unternehmen bietet vielen Mitarbeitern umfangreiche interne und externe Entwicklungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten an.