Am Mittwoch gegen 17.30 Uhr fuhr eine 44-jährige Autofahrerin auf dem Hessenweg in Richtung Gimbte. An der Kreuzung mit der bevorrechtigten Sprakeler Straße hielt sie ihr Fahrzeug den Schilderungen zufolge zunächst an. Als die Grevenerin dann nach links abbog, kam es zur Kollision mit einem Rennradfahrer, der auf dem Radweg in Richtung Sprakel fuhr. Der 29-jährige Münsteraner erlitt schwere Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus.