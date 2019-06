Um 16.58 Uhr am Samstagnachmittag war die Freiwillige Feuerwehr zusammen mit der Polizei zum Hallenbad alarmiert worden, nachdem offenbar dichter Rauch aus einem Kellerflur des Gebäudekomplexes drang. Ein Trupp unter Atemschutz konnte dann rasch den Brandherd lokalisieren: Auf der Herrentoilette brannte eine Rolle Toilettenpapier samt Halterung.

Die Wehrleute bekämpften den Brand und verbrachten die angebrannte Papierrolle ins Freie, danach wurde der betroffene Bereich des Kellers rauchfrei gemacht. Doch damit ist die Sache noch lange nicht erledigt: Durch das Feuer kam es zu einer so enormen Rauch- und Rußbildung, dass das Mobiliar und vor allem die Decke im Bereich der Herrentoilette stark in Mitleidenschaft gezogen wurden.

Feuerwehreinsatz am Hallenbad 1/19 Foto: Jens Keblat

Foto: Jens Keblat

Foto: Jens Keblat

Foto: Jens Keblat

Foto: Jens Keblat

Foto: Jens Keblat

Foto: Jens Keblat

Foto: Jens Keblat

Foto: Jens Keblat

Foto: Jens Keblat

Foto: Jens Keblat

Foto: Jens Keblat

Foto: Jens Keblat

Foto: Jens Keblat

Foto: Jens Keblat

Foto: Jens Keblat

Foto: Jens Keblat

Foto: Jens Keblat

Foto: Jens Keblat

Nach ersten Einschätzungen könnte bei durch den kleinen Brand ein Gebäudeschaden von bis zu 10.000 Euro entstanden sein. Auch weil zur Tatzeit regulärer Betrieb in dem Fitnessstudio über dem betroffenen Kellerbereich herrschte und sich dort dementsprechend Personen im Gebäude aufgehalten haben, nimmt die Polizei den Vorfall sehr ernst.

Noch vor Ort wurden Passanten im Nahbereich der Einsatzstelle befragt, dem Vernehmen nach ergab sich daraus für die Beamten auch eine erste Personenbeschreibung. Für die Ermittler ist der Fall eine Art Déjà-vu-Erlebnis, denn – von den weiteren Bränden der vergangenen Wochen und Monate im Bereich des Hallenbades abgesehen – brannte es bereits am 16. Juli 2017 in dem Keller des Hallenbades, wo sich die Umkleiden für die benachbarte Sportanlage befinden. Damals war es ein Sonntagnachmittag, der Alarm ging um 17.37 Uhr ein, gebrannt hatte es in vergleichbarer Dimension in der Damentoilette gleich nebenan.