„Ich habe kein Problem mit Hitze und Wärme“, sagt Anita Wagener (57), die im Reisebüro „Weilke“ arbeitet. Ob auf dem Fahrrad oder im Garten beim Musikhören – Hitze geht immer. Jedoch sollte jeder sich hin und wieder eine Pause gönnen und viel Wasser trinken. Ihr Ratschlag für verzweifelte Winterliebhaber: Pulsadern am Handgelenk für eine Minute unter eiskaltes Wasser halten. Das erfrischt.

Isozain Eano (30) aus Botswana dagegen ist nicht sonderlich genervt von der Hitze. Manchmal sei es etwas zu viel, aber er ist die Wärme gewöhnt. In seinem afrikanischen Heimatland hat er selten Minustemperaturen erlebt. Sein Tipp ist, sich einen Ventilator anzuschaffen. Um die kühleren Stunden dieser Tage zu erleben, muss man früh aufstehen. Maria van Evert (69) hat um fünf Uhr morgens gefrühstückt und danach eine Fahrradtour von Reckenfeld nach Greven genossen. Man ist an der schönen frischen Luft und kann in den heißen Stunden guten Gewissens entspannen. Ihr Kühltipp: Das Freibad.

Sommer, Sonne, Sonnenschein. Das ist Sylke Blumenberg Kuhlmanns (56) Ding. „Es ist herrlich“, schwärmt die Inhaberin des Cafés „Lust & Laune“. Der Sommer kann bei ihr gut genossen werden, denn es gibt sowohl Plätze für Sonnenliebhaber als auch schattige Plätzchen. Sie rät von kühlen Getränken wie Cola ab und empfiehlt Tee. Der erfrischt und rüttelt wach.

„Die Wespen und die Bienen fehlen mir“, sagt Anne Bispinghoff (32) und beklagt sich dabei auch über den Klimawandel. Um nicht einzugehen bei der Hitze empfiehlt sie, nichts Anstrengendes zu tun, einfach zu relaxen oder ein Buch zu lesen. Ihr Rat für Leute, die zu geizig für das Freibad sind: „Kühlt Euch im Planschbecken auf dem Balkon ab.“

Das hausgemachte Eis „Amore“ (ital. „Liebe“) hat drei schmackhafte Eigenschaften: süß, sauer, knusprig. Die Sorte ist einmalig und ein absoluter Gaumenschmaus. Perfekt für die warmen Temperaturen. Es ist eine Kreation von Sistilio Antonelli (53), Chef der Eisdiele Gelati + Frullati am Niederort. Der gebürtige Italiener fühlt sich pudelwohl in der Hitze und an seine Heimat und die Toscana erinnert. Wenn er im Sommer nicht hinter der Eisvitrine steht, geht er gerne spazieren, oder genießt gutes Essen. Er beteuert, wenn sein Eis Amore den Kunden schmeckt, haben sie wahre Liebe gegessen.