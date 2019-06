Die knapp 7000 Quadratmeter große Fläche mit altem Baumbestand (Eichen) ist in den vergangenen Monaten zu einem kleinen, multifunktionalen Freizeitareal für alle Generationen umgebaut worden. Neben Spiel- und Bewegungsmöglichkeiten für Kinder und fitnessfreudige Erwachsene gibt es dort auch eine größere Zahl von Ruhebänken zum Sitzen und Klönen. Das Familienfest zur Einweihung des Wöstenparks startet um 12 Uhr, das Programm mit Schatzsuche, Buddelzelt und Kinderschminken wird gestaltet vom Team der Mobilen Jugendarbeit Greven. Übrigens: Die alten Eichen im Park wurden in den vergangenen Tagen von den Nestern des Eichenprozessionsspinners befreit. Einem Besuch des Familienfestes im Wöstenpark steht also nichts im Weg.