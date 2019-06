Das einzige Problem, das der Vereinsvorsitzende Albert Sahle hat, ist die Hitze. Ist eben Tauwetter für Dicke, aber für den Samstagabend kann es nicht besser sein. Die Vorbereitungen für das Festival mit Eric Burdon und den Animals, der Police-Cover-Band und den Beatclub-Allstars sind so gut wie abgeschlossen.

Auch der Vorverkauf gibt den Organisatoren vom Beatclub Grund zum Strahlen. „Wir haben bislang rund 2000 Karten verkauft“, freut sich Ralf Wietkamp , stellvertretender Vorsitzender des Beatclubs. Das riecht also wieder nach 3000 Besuchern und mehr am Samstagabend.

Die werden sicherlich mit Musik vom Feinsten verwöhnt. Über die Qualität der Beatclub-Allstars muss man nicht lange reden. Und auch die Police-Tribute-Band „Reggatta meets Sting“ ist für Musik vom Feinsten bekannt. „Burdon hat auf seiner Abschiedstour bereits zwei Konzerte in Luzern und Stuttgart absolviert, das soll richtig gut gewesen sein“, berichtet Franz Lanwer, Kopf der Allstars und Band-Scout des Vereins.

Ach ja, auch die Reihenfolge steht jetzt fest. Um 19 Uhr beginnen wie immer die Allstars, dann folgen „Reggatta meets Sting“ und ab 22.30 Uhr stehen Eric Burdon and the Animals auf der Bühne am Emsstrand.

Natürlich ist wieder für besten Sound gesorgt. „Und wir setzen alle technischen Möglichkeiten ein, die Musik weitgehend auf den Strand zu begrenzen“, erklärt Ralf Wietkamp.

Einzige Unsicherheit: der Umgang mit dem Rock-Star. „Eric Burdon scheint ein wenig schwierig zu sein, haben wir gehört“, erzählt Albert Sahle. Aber den Umgang mit Star-Allüren sind die Beatclubberer ja schon von Ian Anderson gewohnt.

Bleibt ein Detail: Natürlich gibt es noch Karten für dieses Festival. Die kosten 39 Euro im Vorverkauf und können noch bis Samstagmittag bei Greven Marketing erworben werden. Karten an der Abendkasse kosten 45 Euro. „Die Karten für Burdon auf seiner Tournee kosten sonst schon allein 100 Euro“, nimmt Wietkamp allen, denen das als zu teuer erscheint, den Wind aus den Segeln.

Und es gibt auch frohe Nachricht für alle Biertrinker: Warmes Bier gibt es an dem Abend nicht. Tanki hat extra für das Festival einen großen Kühlcontainer bestellt.

Da kann doch dann eigentlich gar nichts mehr schief gehen . . .