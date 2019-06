Im vergangenen Jahr feierte die Bürgerschützen-Gesellschaft 1668 Greven ihr 350-jähriges Bestehen mit vielen verschiedenen Highlights über das Jubiläumsjahr verteilt. Jetzt trafen sich die Bürgerschützen auf dem Gelände an der GBS, um im Jahr 351 des Vereins einen neuen Schützenkönig zu ermitteln. Ralf Brinkbäumer schoss in der sengenden Hitze am vergangenen Samstagabend den Königsvogel herunter. Seine Königin ist Stefanie Küper . In seinen Hofstaat berief der frisch gebackene Regent Stefan und Gabi Hensmann sowie Isi Bal und Iris Sommer.

Zu Beginn des Nachmittags schoss Elke Schulz mit dem 137. Schuss den Bierkönigsvogel herunter. Im Anschluss setzte sich Lena Beinker im Kampf um den Junggesellenvogel durch und schoss sich damit schon einmal für das Ehrengarden-Königsschießen im September warm.

Trotz der hohen Temperaturen fanden viele Familien den Weg auf das Gelände am Ballenlager. Allein an diesem Nachmittag durfte der Vorstand fünf neue Mitglieder im Verein begrüßen.