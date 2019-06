Greven -

Die Damen und Herren haben, was man so Erfahrung nennt. Karl-Heinz Dillge war Diplom-Verwaltungswirt, Anna Krekermeyer Familientherapeutin, Mike Tumbrink (62) Sozialarbeiterin und Wolfgang Dussa Maschinenbauer. Aber was tun mit der Erfahrung, wenn man in Rente geht? Klare Antwort: Bei EFI mitmachen. In Greven gibt es das seit zehn Jahren.