Das Leben macht trotzdem Spaß

Der Name des kleinen Ortes, aus dem Nadja Enns gebürtig stammt und wo sie bis zu ihrem zehnten Lebensjahr aufwuchs, wird kaum jemandem etwas sagen. Aber den Namen der Stadt Nowosibirsk haben die meisten sicherlich schon mal gehört. „Ungefähr 200 Kilometer davon entfernt wuchs ich in einem kleinen Ort auf“, erzählt Nadja. „Hier sprachen fast alle nur Deutsch. Seit ungefähr drei Generationen lebten fast nur Deutsche dort. Als ich in den Kindergarten kam, konnte ich kein Wort russisch“, berichtet sie. Also musste sie dort dann die russische Sprache lernen.

1994 zog die Familie dann nach Deutschland, über Stationen wie Lager in Bramsche und Unna-Massen kam die sechsköpfige Familie erst nach Greven. Dort wohnte man in der Friedrichsburg, später dann in Reckenfeld, bevor man nach Metelen zog, wo die Eltern ein Haus gekauft hatten.

„Meinen Alex lernte ich auf der Geburtstagsfeier seiner Schwester kennen. Er kam aus einem ,Nachbarkaff‘, dort, wo wir in Russland gewohnt haben“. Gekannt haben sich die beiden aus der Zeit trotzdem nicht - das folgte erst hier. Die gelernte Verkäuferin zog zu ihrem Alex und seiner Mutter nach Reckenfeld. Der Hochzeit 2006 folgte 2007 die Geburt der Tochter Emily. 2009 wurde ein Haus mit Einliegerwohnung für ihre Eltern an der Mainstraße gebaut. Das Glück war perfekt, denn weiterer Nachwuchs hatte sich angemeldet.

Ja, und dann nahm das Leben plötzlich eine große Wendung. „Fabian kam ohne Lebenszeichen auf die Welt, wurde mehrfach reanimiert, er litt an Sauerstoffmangel. Unser Sohn ist körperlich und geistig schwer behindert“, erzählt die 35-Jährige.

Der Junge hatte keinen Saugreflex. Die junge Mutter war über die Hälfte des Tages damit beschäftigt, das Kind zu versorgen. Sie schaffte es mit viel Geduld, dass er Nahrung von ihr annimmt. Ein neues, behindertengerechtes Haus musste her. Innerhalb der Familie von Nadja übernahm der Bruder das Haus so konnten sie sich direkt in der Nähe auf der Neckarstraße („Ich wollte hier nicht weg, weil ich so viele Kontakte habe und mich hier wohl fühlte“) ein Grundstück kaufen. Dort ist jetzt alles ebenerdig.

Da es in Deutschland eine Schulpflicht auch für Kinder mit schwersten Behinderungen gibt, muss Fabian jetzt zur Schule. Das einzige Problem: „Er nimmt von anderen keine Nahrung an. Er muss aber alle zwei Stunden seine Kalorienzahl zu sich nehmen und genug trinken. Also habe ich mich schweren Herzen entschlossen, dass eine Magensonde gelegt wird.“ Man plant den Tag nach Fabians Bedürfnissen und ihr Mann („Er ist der beste Mann, den man sich wünschen kann“) unter-stützt sie. Auch Tochter Emily ist gerne für ihren Bruder da. Fabian ist gerne in der Schule, weiß die Mutter, die jede Regung ihres Kindes kennt.

Wichtig ist, dass es auch Mutter-Tochter-Zeiten gibt. Emily sagt: „Ich habe den besten Bruder der Welt.“ Ihre Hilfe wird von der Mutter gebraucht, wenn sie mal außerplanmäßig weg muss und eventuell länger unterwegs ist.

Das Leben ist nicht immer fair. Es gibt Menschen, die an so einer schwierigen Situation scheitern. Nicht aber diese Familie.

Für Nadja war und ist die Zeit hart, aber sie war und ist trotzdem schön. „Wenn mich jemand fragt: Hättest du nicht gerne ein gesundes Kind, dann gebe ich zur Antwort: Ich hätte gerne dieses Kind“.

„Klar wäre es einfacher, wenn Fabian gesund wäre, aber das Leben geht trotzdem weiter und macht Spaß. Man muss lernen, sich Zeit für sich zu nehmen“, sagt sie aus Erfahrung. Die zweifache Mutter nimmt sich die Zeit, genießt den Karneval, steht im Sommer ab und an im „Klim-Bim-Shop“ der Freilichtbühne und pflegt die Datenschutzakten. „Mein neues Hobby ist Bücherfalten, da kann man schön abschalten.“ In schwierigen Zeiten sagt sich Nadja: „Egal wie es heute ist, morgen ist es schon vorbei.“