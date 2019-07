Gerda in den Lüften

Greven -

„Wir wollten einmal etwas Großes schaffen“, erklärt der Schüler Christian Große Lamwer. Er stand vor dem gelben, sechs Meter hohen Heißluftballon in der Turnhalle der Anne-Frank-Realschule. „Das ist Gerda.“ Praktisch, dass in dem Korb des Ballons ein flauschiger Freund mit Namen „Gerd“ saß. Lamwer ist einer der 13 Schüler, die seit Januar am „BANG Tex ‚Schüler*innen-Ballonwettbewerb‘“ teilgenommen haben.