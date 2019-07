Nach der Abschlussveranstaltung am Freitag in der St. Martinus-Kirche und der feierlichen Zeugnisübergabe in der Emssporthalle, feierte der Jahrgang seinen Abschluss im Zelt am Flughafen Münster/Osnabrück. Dort stellten sich die Abiturienten in festlichem Outfit noch einmal in Reih und Glied auf.

Abiball 2019 des Gymnasiums Augustinianum 1/40 Foto: Markus Lehmann / photo-by-ml.com

Foto: Markus Lehmann / photo-by-ml.com

Foto: Markus Lehmann / photo-by-ml.com

Foto: Markus Lehmann / photo-by-ml.com

Foto: Markus Lehmann / photo-by-ml.com

Foto: Markus Lehmann / photo-by-ml.com

Foto: Markus Lehmann / photo-by-ml.com

Foto: Markus Lehmann / photo-by-ml.com

Foto: Markus Lehmann / photo-by-ml.com

Foto: Markus Lehmann / photo-by-ml.com

Foto: Markus Lehmann / photo-by-ml.com

Foto: Markus Lehmann / photo-by-ml.com

Foto: Markus Lehmann / photo-by-ml.com

Foto: Markus Lehmann / photo-by-ml.com

Foto: Markus Lehmann / photo-by-ml.com

Foto: Markus Lehmann / photo-by-ml.com

Foto: Markus Lehmann / photo-by-ml.com

Foto: Markus Lehmann / photo-by-ml.com

Foto: Markus Lehmann / photo-by-ml.com

Foto: Markus Lehmann / photo-by-ml.com

Foto: Markus Lehmann / photo-by-ml.com

Foto: Markus Lehmann / photo-by-ml.com

Foto: Markus Lehmann / photo-by-ml.com

Foto: Markus Lehmann / photo-by-ml.com

Foto: Markus Lehmann / photo-by-ml.com

Foto: Markus Lehmann / photo-by-ml.com

Foto: Markus Lehmann / photo-by-ml.com

Foto: Markus Lehmann / photo-by-ml.com

Foto: Markus Lehmann / photo-by-ml.com

Foto: Markus Lehmann / photo-by-ml.com

Foto: Markus Lehmann / photo-by-ml.com

Foto: Markus Lehmann / photo-by-ml.com

Foto: Markus Lehmann / photo-by-ml.com

Foto: Markus Lehmann / photo-by-ml.com

Foto: Markus Lehmann / photo-by-ml.com

Foto: Markus Lehmann / photo-by-ml.com

Foto: Markus Lehmann / photo-by-ml.com

Foto: Markus Lehmann / photo-by-ml.com

Foto: Markus Lehmann / photo-by-ml.com

Foto: Markus Lehmann / photo-by-ml.com