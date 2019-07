Am Samstag, 27. Juli, heißt es ab 19.30 Uhr wieder Ohren gespitzt, wenn fünf Wortakrobaten aus ganz Deutschland ihre Versrevolver durchladen und ihre Botschaften direkt in die Herzen der Zuschauer katapultieren.

Poetry Slam ist ein moderner, energiegeladener Dichterwettstreit mit wenigen Regeln. Die Slammer, also die Künstler des Abends, haben keine Vorgaben für ihre selbst geschriebenen Texte, die sie präsentieren. Es kann also lyrisch werden oder prosaisch. Lustig, ernst, nachdenklich, „zum Schießen“ oder einfach nur skurril.

Manche Texte tragen eine Botschaft an den Hörer, manche sind scheinbar ohne Sinn und Verstand. Immer aber infizieren sie mit Gedankengängen und atemberaubenden Wortspielereien. Am Ende entscheidet das Publikum mittels einer am Abend gewählten Jury über Gefallen und Missgunst, über Sieg und Niederlage der Slammer.

Moderator Jens Kotalla, gebürtiger Grevener, freut sich: „Der Beach war für mich immer eine Oase. Umso schöner ist es für mich, dass ich ihn seit einigen Jahren mit Poetry Slam bereichern kann.“

Für faszinierende Performances sorgen unter anderem die Slammer Zoe Hagen (Köln), Theresa Hahl, Stef und Zwergriese (alle aus Bochum). „Es ist wieder ein bunter Mix und für jeden Geschmack ist etwas dabei“, verspricht Kotalla.

Beginn der Veranstaltung ist 19.30 Uhr. Das Ende voraussichtlich 22.30 Uhr. Für kühle Getränke und Snacks ist an der Strandbar gesorgt.