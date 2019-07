Höchste Feuergefahr wegen Trockenheit

Wieder Feueralarm in der Gronenburg

Greven -

Gestern brannte es wieder. Gegen 11.52 Uhr musste ein Löschzug der Feuerwehr Greven erneut in Richtung Gronenburg aufbrechen. „Es war nicht die gleiche Brandstelle wie am Wochenende“, hieß es anschließend in der Leitstelle, „aber es kann durchaus sein, dass sich Funken verteilt haben.“ Dabei können neue Brände lange nach dem Ursprungsfeuer neu entstehen.