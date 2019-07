Die Nachricht schlägt ein wie eine Bombe. Greven hat einen Millionär verloren. Ja, tatsächlich, sogar einen Einkommensmillionär. Von 2014 auf 2015 ist es in der Emsstadt einer weniger, der pro Jahr eine Millionen Euro verdient. Tja, und jetzt hat Greven davon nur noch acht und ist damit im Ranking aller NRW-Kommunen auf Platz 167 abgerutscht. Und mit 2,2 Einkommensmillionären pro 10 000 Einwohner liegt Greven sogar unter dem Kreisdurchschnitt (2,3).

Aber: Stimmt das alles eigentlich auch? Und wenn ja: Warum? Komisch ist schon, dass das Information und Technik NRW so alte Zahlen liefert. Und: In dieser ganzen Statistik gibt es einige Punkte. Punkte hinter einer Kommune heißt nicht, dass es dort keine Einkommensmillionäre gibt. Nein, Punkte bedeuten, dass der „Wert geheim zu halten“ ist. Höchst dubios.

Laer und Horstmar – die beiden Nachbarstädte vermelden einen Strich, heißt, sie können nicht mit Einkommensmillionären glänzen. Aber Steinfurt, Westerkappeln, Wettringen, Tecklenburg, Saerbeck, Lienen, Lotte, Metelen, Mettingen und Nordwalde – bei all diesen Käffern wird die Zahl der Millionäre unter dem Mantel der Verschwiegenheit gehalten. Unglaublich. Bestimmt ist deshalb auch der eine Grevener Millionär abgehauen und umgezogen. Da geht doch Einiges nicht mit rechten Dingen zu, oder?

Also: Butter bei die Fische. Wo bitteschön ist unser Millionär geblieben? Wer hat sich den an Land gezogen? Und vor allem: Warum hält Greven seine Daten eigentlich nicht auch geheim, so wie die anderen Käffer?

Und zuletzt: Wie viele arme Menschen gibt es eigentlich in Greven? Die Zahl wird sicherlich nicht so übersichtlich . . . Peter Beckmann