Paul kommt gebürtig aus Osnabrück und studierte in Münster an der FH soziale Arbeit und machte sein Praktikum in Handorf. „Das ist der gleiche Träger wie hier. Als man mir die Stelle in Reckenfeld anbot, war ich gleich dafür. Aber: Ich trete hier als Nachfolger von Michael Bünger ein großes Erbe an“, macht er deutlich.

Klar, Kontakte zu den Kindern und Jugendlichen müssten erst einmal geknüpft und vor allem Vertrauen aufgebaut werden. Als Jugendlicher war er früher hin und wieder selber Gast in offenen Jugendzentren. Das er einmal in diesem Beruf arbeiten möchte, wurde ihm erst nach dem Abi klar. „Da habe ich ein freiwilliges Jahr in einem Gemeinschaftszentrum verbracht, war dort viel mit Jugendlichen zusammen und habe gemerkt, dass mir so etwas Spaß macht.“

Hier im Ort gibt es zwei Zentren. Jessica Böker ist Leiterin der Jugendarbeit und seit Jahren hier im Einsatz. Seit August ist sie nach Erziehungszeit wieder mit einer halben Stelle im Ort tätig.

Verstärkt wird das Team durch Aleeza Hammisch (25). Die gebürtige Hamburgerin machte in Osnabrück ein FSJ. „Die Arbeit im sozialen Bereich war schon immer etwas, das ich mir vorstellen konnte. Durch ein Praktikum in der offenen Jugendarbeit in Schottland kam ich zur Jugendarbeit. Vorher habe ich in Schulen und einer Behinderteneinrichtung gearbeitet“, erzählt Aleeza.

„Viele glauben, dass dies ein „lauer Job“ ist, sagt Paul. „Aber wir müssen oft Sachen auffangen, die zu Hause auf der Strecke bleiben. Das fängt schon beim Umgangston an. Es muss an der Basis aufgebaut werden und eine gute Beziehung zu den Kindern und Jugendlichen ist wichtig.“ Insgesamt sei es ein enormes Feld das „beackert“ werde. Kinder aus allen Schichten kommen in die Einrichtungen am Kirchplatz und am Moorweg. „Die Besucher haben unterschiedliche Bedürfnisse. Wir müssen uns immer wieder neu einstellen. Man muss sich selbst reflektieren.“

So nahmen einige auch an der „Clean up-Aktion“ des Re-Bü-Ve teil. Damit solle gezeigt werden, dass man gemeinsam etwas bewirken könne.

Wie wichtig für manche Kids die Möglichkeit war, so ein Zentrum zu besuchen, zeigt, dass sogar noch 21-Jährige – „bis zu diesem Alter darf man auch noch hierher kommen“ – ab und an den Treff besuchen. „Aber diese Älteren bringen sich auch hier mit ein.“

Motiviert sind die beiden „Neuen“, die ja inzwischen schon einige Erfahrungen mit Kindern und Jugendlichen des Ortes sammeln konnten. Mal schauen, ob sie annähernd an die 40 Jahre von Michel Bünger anschließen können.