Über dolle Hitze und fallende Apfelbäume

Und damals wie auch heute (so sagen es jedenfalls die Meteorologen voraus) grummelte es gewaltig. Ergebnis: Vor 25 Jahren schlug der Blitz in einen Taubenschlag am Diekpohl ein. 40 Tauben ließen ihr Leben. Zumindest die Jungtauben konnten gerettet werden. Aber auch die sind längst im Tauben-Himmel.

Und noch eine Gemeinsamkeit: Heute und auch vor 25 Jahren war Hembergen von der großen weiten Welt abgeschnitten – oder zumindest von Greven, was ja in Sachen Hembergen fast identisch ist. Damals wie heute wurde an der Emsbrücke herumgeschraubt. Während vor 25 Jahren repariert wurde, hat heute der Bagger das Sagen, die Brücke wird bekanntlich komplett neu gebaut. Heute wie damals: An der Ems war Feierabend.

Man stelle sich vor, man fährt ganz unschuldig die Fredenstiege entlang, auf der Suche nach einem Parkplatz, um bei Herbert `ne Pommes und `nen Halben zu schnabulieren. Und plötzlich kippt ein Baum um und fällt aufs Auto. Nicht zu glauben? Aber wahr, ist vor 25 Jahren passiert. Der Fahrer blieb unverletzt, das Auto war Schrott. Übrigens: Auf dem Baum wuchsen damals Äpfel und keine Hähnchen, wie man meinen könnte . . .

Und dann war da noch das Bild in der Zeitung, das man auch nach 25 Jahren inklusive Text komplett so übernehmen könnte. Zu sehen ist ein junger Mann vom „städtischen Baubetriebsamt“, der mit einem Tankwagen unterwegs war und den städtischen Pflanzen städtisches Wasser verpasste. Genau so ein Bild bot sich auch gestern. Nur der junge Mann von damals war jetzt ein alter Knacker . . .

Und zum Schluss eine Bastelarbeit großen Ausmaßes: Antonius Wensing, seines Zeichens Tischler, bastelte vor 25 Jahren in 1180 Stunden die Grevener Kirmes von 1956 nach. Ob die Kirmes die Jahre überlebt hat? Wer weiß . . . Peter Beckmann