Am Samstagabend verwandelte sich der Grevener Beach in eine Bühne für fünf Poetinnen und Poeten. Und ganz gleich, wie viele Punkte es hinterher gab, zu Beginn eines jeden Auftritts gab es tosenden Beifall, ganz so, wie von Moderator Jens Kotalla gefordert: „Jeder verdient unseren Respekt, daher begrüßt jeden am Anfang mit einem Zehn-Punkte-Applaus!“

Bei einem Poetry Slam haben die Poeten sechs Minuten Zeit, um einen selbst geschriebenen Text vorzustellen. Benutzen dürfen sie dabei nur ihren Körper, ihre Stimme und vor allem ihre Worte. Ob gereimt oder nicht, ist bei dem modernen Dichterwettstreit unwichtig, es geht darum, das Publikum zu begeistern. Denn das Publikum stellt gleichzeitig auch die Jury. Mit Punktetafeln erhalten alle Slammer bis zu zehn Punkte.

Am Grevener Beach gelang das zuerst „ZwergRiese“. Mit seinem Text „Kleider machen Leute“ erzählte er eindrücklich die Geschichte von „Marie“ und „Max“, einer fiktiven Verliererin und dem Überflieger. Malte Küppers bekam als letzter Poet der Vorrunde ebenfalls viele Punkte. Mit seinem Text über einen Besuch beim Urologen traf er genau den Nerv des bunt gemischten Publikums: witzig und ernst brachte er das Thema Krebsvorsorge auf den Punkt.

Felizitas Friedrich gab den anwesenden Männern einen kleinen Einblick in das Denken einer Frau, die panisch darauf wartet zu erfahren, ob sie schwanger ist. Männer und Frauen gleichermaßen konnten etwas von Stef lernen, der erst über das Thema Dating sprach und sich dann über die festgefahrenen Vorstellungen zum Thema „Männlichkeit“ beschwerte. Antje Haupt hatte ebenfalls eine Mischung aus Humor und Ernst dabei, als sie von ihrem verlorenen Notizbuch erzählte und in einem zweiten Text über ihren eigenen, ganz besonderen, persönlichen Kindheitshelden sprach.

Das anwesende Publikum, nicht nur die Tische waren belegt, amüsierte sich bestens. Jeder Text wurde beklatscht und vor allem jeder Poet: „Ein Applaus für den Poeten und nicht für die Wertung“, wie Kotalla mehrfach betonte. Im Verlauf des Abends wurde das Publikum zunehmend kritischer mit den Juroren aus den eigenen Reihen. Während sieben Punkte in der ersten Runde noch kommentarlos hingenommen wurden, gab es in der zweiten auch schon Mal ein lautes „Eyyy“ zu hören, bei zehn Punkten wurde johlend Zustimmung bekundet. Barfuß im Sand und mit einem kühlen Getränk in der Hand ließ es sich am Beach bestens aushalten.

Am Ende des Abends setzte sich Malte Küppers im Finale gegen „ZwergRiese“ durch. Per Applaus stimmten die Zuschauer für Küppers lustigen Text über den Schwimmbadbesuch mit Rentnern. Ausschlaggebend war dabei auch ein Hund, der in den donnernden Applaus mit einfiel.

„Die Poeten machen hier einen Seelenstriptease. Das ist keine reine Unterhaltung“, sagt Kotalla. Küppers fasste seine Texte so zusammen: „Manchmal schreibe ich was, und wenn auch nur, um euch für fünf Minuten zu nerven.“ Genervt hat er an diesem Abend sicher niemanden.