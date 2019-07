Abklatschen nach einem Tor war nicht möglich

Greven -

Das Turnier funktioniert wie ein klassischer Tischkicker. Nur, dass die Figuren durch Menschen ersetzt werden. Es gibt lange sechs lange Stangen, die von einer Seite des Feldes zur anderen reichen. Daran aufgereiht sind entweder ein, zwei oder drei Spieler, die mit einem Band an ihre Stange befestigt sind. Jeder Spieler hat also nur einen begrenzten Radius, der überhaupt erreicht werden kann. Gute Absprachen sind also wichtig. „Nach rechts“, ruft der Torwart. „Mach endlich“, ruft der Mitspieler von vorn.