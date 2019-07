Greven -

Die große Hitze der vergangenen Tage mit Rekordtemperaturen hat auch dem Grevener Wasserwerk einen neuen Rekord beschert: 9103 Kubikmeter Trinkwasser haben die Grevener am Mittwoch, 24. Juli, verbraucht – so viel wie noch nie in der Geschichte des Grevener Wasserwerks.