Fair Play beim Schach

Dame und Springer sausen über das Feld, gejagt von Turm und Läufer, dem ständigen Risiko durch die Bauern ausgesetzt. Und in der Mitte des Feldes: die Dame. Und das alles nur, um den König zu verteidigen. Unter den hoch konzentrierten Blicken der 13 Jungen und Mädchen findet auf dem Spielfeld eine richtige Schlacht statt: Weiß gegen Schwarz.

Während draußen die Temperaturen für Schweißausbrüche sorgten, war es im Innern der Stadtbibliothek der Zug des Gegners.

Organisiert und beaufsichtigt wurden die Schachpartien von den Grevener Schachfreunden, die auch das Material zur Verfügung stellten.

Gespielt wurden insgesamt sechs Runden „Blitzschach“. Die Kontrahenten hatten jeweils insgesamt zehn Minuten Bedenkzeit pro Spiel, nach jedem Zug muss daher auf die Uhr gehauen werden, sodass die Zeit des Gegners abläuft, während die eigene stehen bleibt.

Doch worin genau liegt der Reiz beim „Spiel der Könige“? „Ich mag die Ruhe“, sagt ein Mädchen. „Dass man eine Taktik braucht“, sagt ein Junge. „Mädchen und Jungen haben ganz unterschiedliche Strategien“, beobachtet einer der Erwachsenen von den Schachfreunden. Jungen würden am ehesten versuchen, die Figuren des Gegners zu schlagen, Mädchen behielten eher das ganze Spielbrett im Blick.

Kein Wunder also, dass sich im „Spitzenspiel“ der vierten Runde zwei Mädchen gegenüber sitzen. „Wir haben Schachspielen in einer AG in der Schule gelernt“, erklärt ein Mädchen. Sie sei zuerst dabei gewesen und habe dann auch zwei ihrer Freundinnen überzeugt.

Auch wenn die Kinder gewinnen wollen, so steht doch der sportliche Gedanke bei allen klar an erster Stelle. Ein Junge will gerade ziehen, da schüttelt sein Gegenüber leicht den Kopf – sie helfen sich sogar als Gegner noch gegenseitig aus. Und nach jedem Spiel, ganz dem olympischen Gedanken folgend, schütteln sie einander die Hände. „Gutes Spiel“, loben sie sich gegenseitig.

Die Strategie der Mädchen schien am Ende sehr erfolgreich zu sein. Auf den ersten Platz spielte sich Friederike Möllmann, der zweite Platz ging an Yohanna Yu und den dritten Platz teilten sich Bernadette Möllmann und Ewald Retzlaff. Alle Spieler bekamen neben einer Urkunde auch einen Pokal und einen Preis.