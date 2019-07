Sie ist die freundliche Stimme am Telefon, wenn ein Zählerwechsel ansteht und ein Termin zu vereinbaren ist. Sie kümmert sich um Bereitschaftspläne, um Hausanschlüsse, um Gas, Wasser, Strom und Wärme - und um Süßigkeiten . . .

Wer im Bereich Technik bei den Stadtwerken Greven arbeitet, weiß: Im Büro von Brunhilde Wellner steht eine kleine Schale mit süßen Sachen auf dem Schreibtisch. Vor allem der männliche Teil der Belegschaft kann der Versuchung nicht widerstehen. „Männer schlickern besonders gerne, da gibt es kaum einen Monteur, der nicht zugreift“, lacht Brunhilde Wellner. Allerdings: Naschkatzen müssen sich nach einer neuen Quelle umschauen. Brunhilde Wellner ist seit gestern im Ruhestand, genauer gesagt: Die passive Phase der Altersteilzeit beginnt.

31 Jahre hat sie im Sekretariat des Technischen Service bei den Stadtwerken Greven gearbeitet und war in dieser Zeit der gute Geist der Abteilung. „Es war immer harmonisch und kollegial bei uns, ich bin immer gerne zur Arbeit gegangen“, sagt Brunhilde Wellner. Nach der Ausbildung zur Industriekauffrau bei einem großen Bauunternehmen in Osnabrück bewarb sie sich auf die Stelle in Greven – und bekam ganz schnell die Zusage. „Ich weiß noch heute, wie glücklich und dankbar ich war.“

Mit vier technischen Leitern hat sie im Laufe ihres Arbeitslebens zusammengearbeitet, den Einzug des Computers erlebt (“das waren am Anfang richtig große Kisten“), neue Aufgaben und Herausforderungen gemeistert. „Es war immer interessant und vielseitig, der Beruf hat mich ausgefüllt“, schaut Brunhilde Wellner zufrieden zurück.

Jetzt beginnt ein neuer Lebensabschnitt, auf den sich Brunhilde Wellner freut. „Jetzt tickt für mich nur noch die innere Uhr“, lacht sie. Mehr Zeit für die Enkelkinder, mehr Zeit für die Hobbys. „Ich bin Mitglied bei den Radwanderfreunden Emsdetten, wir unternehmen zum Beispiel Mehrtagestouren.“ Und auch auf vier Rädern zieht es sie in die Ferne: Mit dem Wohnmobil wollen Brunhilde Wellner und ihr Lebensgefährte Europa erkunden. Schon bald soll es losgehen. Dabei wird sie begleitet von den guten Wünschen der Geschäftsleitung und der Kollegen. Für die Geschäftsführung wünschte Stadtwerke-Geschäftsführerin Andrea Lüke alles Gute.