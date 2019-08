Na, wenn die Schauspieler schon so viel Spaß bei den Proben der Komödie „Pension Schöller“ haben, dann dürfte garantiert sein, dass die Zuschauer ebenfalls voll auf ihre Kosten kommen. In den vergangenen Wochen und vor allen in den vergangenen Tagen waren intensive Proben angesetzt, um die letzten Feinheiten auszuarbeiten.

Am heutigen Freitagabend ist um 19 Uhr Premiere auf der Freilichtbühne in Reckenfeld. Am Grillstand gibt es wieder leckere Grillwürstchen, der Klimbimshop hat neue leckere Cocktailrezepte probiert und im Angebot, und der Kiosk hält ebenfalls ein reichliches Angebot parat. Man muss also nicht Taschen voller eigener Verpflegung mitbringen.

Mit dem Erlös aus dem Verkauf an den Ständen werden viele neue Projekte an der Bühne finanziert, wie man zum Beispiel an den vielen neuen Sitzplätzen im Eingangsbereich sehen kann. Die ehrenamtlichen „Dienstleister“ im Eingangsbereich freuen sich, wenn sie zugunsten der Bühne guten Umsatz machen.

Am Samstag und Sonntag gibt es jeweils um 16 Uhr die nächsten beiden Vorstellungen von „Pension Schöller“. Da bieten die Teenie-und Jugendgruppen selbst gebackenen Kuchen an. Mit dem Erlös sollen die Fahrten zu den jährlich stattfindenden Teenie- und Jugendcamps, die reihum an den Freilichtbühnen des Verbandes stattfinden, finanziert werden. Der Sonntagskaffee mit Kuchen, den Kaffee bietet der Kiosk an, ist also gesichert. Platz zum gemütlichen Verzehr an Tischen ist ebenfalls im Eingangsbereich vorhanden.