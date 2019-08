Ein Jahr nach Tansania

Dr. Burkhard Greulich geht in den Ruhestand

Greven -

Dr. Burkhard Greulich war seit 1999 Chefarzt der Internistischen Abteilung des Maria-Josef-Hospitals. Der gebürtige Düsseldorfer ist damals nach Stationen in seiner Heimatstadt und in Sendenhorst mit seiner Frau, einer Kinderärztin, und vier Kindern nach Greven gezogen. Jetzt geht er mit 63 Jahren in den Ruhestand – und hat noch große Pläne, wie er im Gespräch mit unserem Redaktionsmitglied Günter Benning berichtet.