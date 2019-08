Nach einer Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann und einem Studium zum staatlich geprüften Betriebswirt während seiner Bundeswehrzeit begann Andrew Termöllen 1994 als Sachbearbeiter in der Abteilung Organisation/Controlling.

Zu seinem Aufgabenbereich gehörte der Auf- und Ausbau der Elektronischen Bankdienstleistungen und des Homebankings per T-Online mit Unterstützung der verschiedensten Zahlungsverkehrsprogramme. Ende 1998 kam das Internet-Banking mittels der Volksbank- Homepage hinzu. Die Kundenanforderungen in diesem Bereich wuchsen stark, so dass der Bereich unter Federführung Termöllens zur eigenständigen Abteilung mit weiteren Mitarbeitern wurde.

Zahlreiche Informationsveranstaltungen und Messen zu diesen Themen wurden von Andrew Termöllen mit seinem Team durchgeführt. Termöllen spezialisierte sich durch Seminare immer weiter und wurde im August 2001 zum Teamleiter Electronic Banking ernannt.

Der kartengestützte Zahlungsverkehr sowie das Auslandsgeschäft gehören heute ebenfalls zu seinem Verantwortungsbereich. Sein umfangreiches Wissen im Bereich Zahlungssysteme gibt er in internen Schulungen an die Volksbank-Mitarbeiter weiter. Auch als Referent des Genossenschaftsverbandes oder der Geno-Akademie ist seit 2001 sein Wissen als Spezialist gefragt.

Andrew Termöllen ist den Kunden bestens bekannt, nicht nur als Fachmann in seinem Bereich, sondern auch als Vertreter der Volksbank in der Grevener Werbegemeinschaft. Und vielen Grevenern, aber besonders den Reckenfeldern, als Vorsitzender des SC Reckenfeld.