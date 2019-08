Vier Tage Reitturnier beim Reit- und Fahrverein St. Martin Greven-Bockholt vom Donnerstag, 8. August, bis Sonntag, 11. August: Sportlich geht es um die Westfälische Meisterschaft in der Dressur und im Springen (Prüfungen bis Klasse S) und die Qualifikationsprüfung zum Bundeschampionat des „Deutschen Dressur- und Springpferdes“ und „Deutschen Springponys“ (5- und 6-Jährige). Aber für Organisatorin Johanna Sahle geht es um mehr: „Wir bieten ein Unterhaltungsprogramm für die ganze Familie.“ Darum wird es auf dem Turniergelände am Kanal in Bockholt nicht nur Pferde- und Pferdeanhänger zu sehen geben, sondern auch schicke Oldtimer, die aus dem Oldtimer-Museum in Melle nach Greven kommen. Am Samstag werden mindestens 12 Oldies ab 14 Uhr anfahren.

Für die Kinder wird jede Menge an Spielmöglichkeiten geboten, so dass sie sich beschäftigen können, wenn die Eltern dem Reitsport zusehen. Feierlicher Höhepunkt der Westfälischen Meisterschaften sind die Meister- und Siegerehrungen am Sonntagnachmittag.

Am Freitag gibt es ab 19 Uhr einen öffentlichen Welcome-Abend im Festzelt – nicht nur für Reiter. Die musikalische Moderation übernimmt der Entertainer und Moderator Bruce Kapusta. Und am Samstag findet ab 21 Uhr die Reiterparty ebenfalls im Zelt statt. „Wir haben für Flair gesorgt“, ist sich Johanna Sahle sicher.